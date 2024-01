Conte « La souris qui voulait être la montagne » La Salvetat-sur-Agout, mercredi 7 février 2024.

Conte « La souris qui voulait être la montagne » La Salvetat-sur-Agout Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:30:00

fin : 2024-02-07 11:00:00

Pas toujours facile d’être soi même…surtout quand on est une toute petite souris. Petite-Souris a un rêve devenir la plus grande, la plus forte, et la plus puissante !

Grâce à la magie d’Arbre d’Or, Petite-Souris voyagera entre les mondes et deviendra tour à tour soleil, nuage, vent…jusqu’à se transformer en une gigantesque montagne. Mais…la montagne est elle vraiment la plus grande, la plus forte, et la plus puissante ? Il semblerait que non et ce conte de sagesse va vous raconter pourquoi…

Tout public à partir de 3 ans.

.

Salle des Rencontres Culturelles

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



L’événement Conte « La souris qui voulait être la montagne » La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2024-01-19 par ADT34