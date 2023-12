Histoires gourmandes pour les tout-petits La Salvetat-Peyralès, 1 décembre 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

A l’approche de Noël, préparez-vous à vous régaler avec des histoires délicieusement racontées ! Séance de contes , suivie d’un goûter …gourmand! A partir de 1 an – Sur inscription.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



With Christmas just around the corner, get ready to feast your eyes on some deliciously told stories! Storytelling session, followed by a gourmet snack! From 1 year – Registration required

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¡prepárese para disfrutar de unos cuentos deliciosamente contados! Sesión de cuentos, ¡seguida de una merienda gourmet! A partir de 1 año – Inscripción obligatoria

Bereiten Sie sich auf die Weihnachtszeit vor und genießen Sie die köstlich erzählten Geschichten! Eine Märchenstunde, gefolgt von einem … leckeren Snack! Ab 1 Jahr – Auf Anmeldung

