Portes ouvertes à l’atelier Césart La Salvetat-Peyralès, 1 décembre 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

Venez découvrir toutes les nouveautés crées dans mon atelier pour ce Noél 2023..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . EUR.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



Come and discover all the novelties created in my workshop for Christmas 2023.

Ven a descubrir todas las novedades creadas en mi taller para la Navidad de 2023.

Kommen Sie und entdecken Sie alle Neuheiten, die in meinem Atelier für dieses Weihnachten 2023 geschaffen wurden.

