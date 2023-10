Déjeuner aux tripous La Salvetat-Peyralès, 29 octobre 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

L’amicale des sapeurs pompiers de La Salvetat-Peyralès vous donne rendez-vous pour un déjeuner aux tripous. Sur réservation..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . 13 EUR.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



The La Salvetat-Peyralès firefighters’ association invites you to a tripous lunch. Reservations required.

La asociación de bomberos de La Salvetat-Peyralès le invita a un almuerzo tríptico. Reserva obligatoria.

Der Freundeskreis der Feuerwehr von La Salvetat-Peyralès lädt Sie zu einem Mittagessen mit Tripous ein. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-03 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA