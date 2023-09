Généalogie et paléographie La Salvetat-Peyralès, 6 octobre 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

Vous qui souhaitez retrouver vos ancêtres ou écrire l’histoire de votre maison et pouvoir lire les textes anciens, l’association pour la sauvegarde du patrimoine de La Salvetat-Peyralès vous invite à une réunion d’information..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



If you’d like to find your ancestors or write the history of your home and be able to read old texts, the association pour la sauvegarde du patrimoine de La Salvetat-Peyralès invites you to an information meeting.

Si desea rastrear a sus antepasados o escribir la historia de su casa y poder leer textos antiguos, la asociación para la conservación del patrimonio de La Salvetat-Peyralès le invita a una reunión informativa.

Sie möchten Ihre Vorfahren finden oder die Geschichte Ihres Hauses aufschreiben und alte Texte lesen können? Der Verein zur Bewahrung des Kulturerbes von La Salvetat-Peyralès lädt Sie zu einer Informationsveranstaltung ein.

