La Salvetat-Peyralès Soirée du 14 juillet La Salvetat-Peyralès, 14 juillet 2023, La Salvetat-Peyralès. La Salvetat-Peyralès,Aveyron Soirée des pompiers : 19h concert « No-Mad », tapas et buvette, 21h30 retraite aux flambeaux, 23h feu d’artifice.

Firefighters' evening: 7pm « No-Mad » concert, tapas and refreshments, 9.30pm torchlight retreat, 11pm fireworks display Noche de los bomberos: 19.00 h. Concierto « No-Mad », tapas y refrescos, 21.30 h. Desfile de antorchas, 23.00 h. Castillo de fuegos artificiales Abend der Feuerwehr: 19 Uhr Konzert « No-Mad », Tapas und Getränkestand, 21.30 Uhr Fackelzug, 23 Uhr Feuerwerk

