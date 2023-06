Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès, 6 juillet 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

Les jeudis soirs en été à l’auberge du Tilleul. Nombreux lots à gagner..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . 8 EUR.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



Thursday evenings in summer at the Auberge du Tilleul. Many prizes to be won.

Los jueves por la noche, en verano, en el Auberge du Tilleul. Se pueden ganar muchos premios.

Im Sommer donnerstags abends in der Auberge du Tilleul. Zahlreiche Lose zu gewinnen.

