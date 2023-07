concours de tarot La Salvetat-Peyralès, 4 juillet 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

tous les mardis soirs de l’été à 21 heures à la salle des fêtes.

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



every Tuesday evening in the summer at 9pm in the village hall

todos los martes por la noche durante el verano a las 21:00 en la sala del pueblo

jeden Dienstagabend im Sommer um 21 Uhr im Festsaal

Mise à jour le 2023-06-20 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA