Lâchers de truites – Rivière Viaur au pont de Bellecombe, 11 mars 2023, La Salvetat-Peyralès.

Profitez des lâchers de truites sur la rivière Viaur au pont de Bellecombe près de La Salvetat-Peyralès.

2023-03-11 à ; fin : 2023-03-17 . .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



Enjoy the trout releases on the Viaur river at the Bellecombe bridge near La Salvetat-Peyralès

Disfrute de la suelta de truchas en el río Viaur en el puente de Bellecombe, cerca de La Salvetat-Peyralès

Genießen Sie das Aussetzen von Forellen im Fluss Viaur an der Bellecombe-Brücke in der Nähe von La Salvetat-Peyralès

Mise à jour le 2023-03-06 par Fédération de pêche de l’Aveyron