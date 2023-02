AUX ORIGINES DE LA COLO la salvetat La Salvetat-sur-Agout Catégories d’Évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

AUX ORIGINES DE LA COLO 20 – 26 août

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. la salvetat la salvetat sur agout La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie Les colonies de vacances évoluent continuellement, on en oublierait presque leurs origines… Des séjours ludiques où la nature, les apprentissages en tout genre comme construire une cabane, se repérer, dormir à la belle étoile… et la sensibilisation à l’environnement sont au cœur du séjour. C’est cette expérience unique que nous vous proposons de redécouvrir au contact d’animateurs passionnés, dans une région magnifique et préservée… Au programme : – Apprendre à s’orienter de jour, voir de nuit, à l’aide d’une carte, d’une boussole ou simplement en observant le ciel. – Observer les étoiles et apprendre à repérer certaines constellations. – Construire une cabane : choisir le bon bois, faire des nœuds solides pour construire un abri dans lequel il sera possible de dormir. – Le bivouac : l’installer et dormir à la belle, dans les cabanes ou sous la tente. Et également : – Des activités manuelles – Un parcours aventure dans les arbres – La baignade et les jeux au bord du lac. – Des grands jeux et Olympiades Chaque journée se terminera par une veillée, festive ou calme, à l’intérieur ou à l’extérieur du camp, selon l’âge et la fatigue des enfants.

2023-08-20

2023-08-26

