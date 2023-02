ESCAPADES EN LANGUEDOC 6-10 ANS la salvetat, 13 août 2023, La Salvetat-sur-Agout.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Des vacances distrayantes, dans une région magnifique, préservée et dans un cadre sécurisé avec un centre de vacances situé idéalement à proximité de toutes les activités… Voilà ce que nous te proposons à La Salvetat sur Agout. Une multitude d’activités est proposée, certaines sportives avec notamment les activités nautiques sur le lac, le parcours aventure dans les arbres, et d’autres traditionnelles et culturelles avec la visite du village de La salvetat, la baignade, les cabanes, des grands jeux…

Sans oublier la journée détente à la plage et la possibilité de découvrir notre pack sensations avec une journée à AQUALAND et la descente de l’ORB en canoé. Quel programme !

Programme :

Voila donc un séjour avec de nombreuses activités, diverses et variées, idéales pour découvrir cette splendide région du Languedoc. Un séjour dynamique qui ne laisse pas de place à l’ennui avec un panel riche d’activités sur terre, sur l’eau ou en l’air… Quel que soient tes goûts, tu devrais largement trouver ton bonheur !

Tu auras accès à de nombreuses activités :

– Parcours aventures dans les arbres : plusieurs parcours de niveaux différents (1 séance).

– Activités nautiques sur le lac : Canoë, kayak (initiation, balade, petits jeux sur l’eau).

– Balade nature, à la découverte des paysages de la région, sur un des nombreux sentiers balisés de la région.

– Baignade surveillée, au niveau de la base de loisirs aménagée sur la lac, et/ou Piscine.

– Grands jeux.

– Visite du Village de La Salvetat (circuit historique, shopping, souvenirs…).

Pour profiter pleinement de cette belle région, une sortie journée à la plage sera programmée chaque semaine. Ambiance méditerranéenne au Cap d’Agde pour une journée détente, farniente, jeux de plage et baignade… En option sur cette même journée, en lieu et place de la sortie à la plage, nous te proposons de partir à la découverte des sensations aquatiques du parc AQUALAND avec sa multitude d’attractions.

Enfin, pour les jeunes amateurs de sensations fortes et débordant d’énergie, nous vous proposons en option un Pack sensations. Ce pack regroupe la journée à AQUALAND et une descente de l’ORB en canoé (journée inoubliable encadrée par des moniteurs brevet d’état qui nous accompagnent tout au long de la descente de cette rivière et des magnifiques paysages environnants – Pique nique en milieu de parcours avec pause baignade évidemment).

Au niveau de la vie quotidienne, les enfants profiteront de réveils échelonnés, d’un large panel d’activités, de temps libres, calmes et bien sur d’inoubliables veillées qui clôtureront ces journées bien remplies. Les temps calmes sur le centre seront des temps de détente, repos ou participation à d’autres activités (parmi badminton, tir à l’arc, ping pong, cirque, activités manuelles, etc.). Les activités, le rythme de vie et la répartition dans les chambres seront toujours adaptés à l’âge des enfants.



