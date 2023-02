SENSATIONS FUN ET DETENTE la salvetat, 13 août 2023, La Salvetat-sur-Agout.

SENSATIONS FUN ET DETENTE 13 – 19 août la salvetat

625

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

la salvetat la salvetat sur agout La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

Tu souhaites profiter de vacances actives, dépaysantes et partager des moments uniques avec d’autres jeunes qui aiment s’éclater autant que toi. Tu veux des vacances réussies et faire le plein de souvenirs… Nous te proposons un séjour intense avec chaque jour des activités fun comme virevolter dans les attractions du parc aquatique Aqualand, descendre une rivière en canoë au milieu d’un paysage grandiose ou déambuler dans un parcours aventure dans les arbres… Le tout accompagné de notre super équipe qui garnira chaque jour de ses animations les plus folles…

Programme :

Un cocktail d’activités sur terre, sur l’eau ou en l’air t’attend pour les partager avec d’autres jeunes dynamiques, au contact d’une équipe d’animation qui favorise au maximum la vie de groupe pour que chacun trouve son bonheur. Des vacances actives et détendues !!!

Au menu des festivités, nos activités phares :

– 1 séance de canoë sur le lac de la raviège pour se familiariser avec l’embarcation et maîtriser la navigation.

– 1 descente de l’ORB en canoë (sortie à la journée) au cours de laquelle tu pourras affronter les rapides, ta baigner par endroit tout en profitant de magnifiques paysages variés qu’offre la région. Pas d’inquiétude, nous serons accompagnés par des professionnels qui sauront adapter le parcours à nos capacités. Pause pique nique en milieu de journée.

– 1 journée à l’Aqualand du Cap d’Agde pour une bonne dose d’adrénaline avec des rapides à descendre en bouée, des toboggans vertigineux dont le Boomerang + Tornado, un des plus haut toboggan hybride de France, le black hole qui vous plonge à 2 dans une descente dans le noir et plein d’autres attractions et toboggans (The Wave, le colorado, la piscine à vague…)

– 1 parcours aventure dans les arbres, au bord du lac de la raviège à seulement quelques minutes du centre. Plusieurs parcours de difficulté différentes et le plaisir de prendre de la hauteur.

Pour le reste, farniente et baignade, jeu de plage, beach volley, grand jeux divers… D’autres nombreuses possibilités comme des randonnées, course d’orientation, construction de cabanes ou olympiades… Et bien sur des veillées quotidiennes avec des grands jeux animés, une soirée au coin du feu armés de musique et chamallows ou juste calmes pour se remettre des émotions de la journée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T13:00:00+02:00

2023-08-19T16:00:00+02:00

CAP JUNIORS