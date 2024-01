La Salsa Especial investit La Marbrerie La Marbrerie Montreuil, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 40 EUR

Prévente : 35 EUR

MUSIQUE & DANSE SALSA

♫ Comme chaque mois

Pour cette édition du 1er Mars, nous avons l’honneur d’accueillir sur scène Bárbaro Fines y Su Mayimbe, qui électriseront la Marbrerie !

Roberto El Cubano assurera le cours de danse et enfin, Dj Alex Salserito et Dj Ma_Nolo seront aux commandes jusqu’à 2h et finiront d’enflammer la salle !

■ Barbaro Fines y su Mayimbe

En janvier 2010, Barbaro Fines Fortes, pianiste cubain résidant à Lima, au Pérou, décide de créer son propre groupe. Barbarito, comme l’appellent ses fans, avait déjà travaillé avec un certain nombre de groupes célèbres à Cuba : Bakuleye, La Charanga Forever, Alain Daniel, La Rebambaramba, Moneda Dura, Issac Delgado, Paulito F.G, La Caro Band et au Pérou avec Les Conquistadores de la Salsa.

Barbaro Fines Fortes a constitué un répertoire original qu’il a composé et arrangé lui-même tout en réunissant des musiciens cubains et péruviens pour l’interpréter. Après plusieurs mois de travail, Mayimbe naît en mai 2010.

La musique de Barbaro Fines Fortes connaît un succès instantané au Pérou et lorsque sa musique atteint l’Europe, elle intègre les playlists des Dj populaires. En 2011, Mayimbe sort son premier CD « De La Habana a Perú » et connaît à nouveau un succès instantané. En 2012, ils font leur première tournée européenne, suivie de leur première tournée aux États-Unis en 2013.

Barbaro Fines Fortes est de retour en Europe en mars 2024 avec son nouvel album « EL PODER ».

■ Dj Ma_Nolo (Dj set)

Danseur professionnel cubain, issu du grand conservatoire national de danse cubain, Manolo est un grand connaisseur de musique cubaine et caribéenne. Depuis qu’il est à Paris, il est devenu Deejay, sa deuxième passion. Au bout d’un an de travail dans différents lieux , ce rookie s’est fait une place parmi les meilleurs djs de la capitale !!!! Incontournable !!!

■ DJ Alex Salserito (Dj set)

Connu et reconnu par ses pairs, Alex Salserito est un DJ très orienté vers la timba dont il est l’un des ambassadeurs dans la capitale parisienne. Les nombreux fans de SALSA cubaine ne nous contrediront certainement pas.

■ Roberto El Cubano (cours de danse de 20h à 21h)

Roberto Arias Danger a été l’un des pionniers de la Salsa Cubaine en France. L’aventure commence en 1994 au Montecristo, où il fait découvrir la Salsa à plusieurs centaines de personnes chaque semaine.En parallèle, il fait aussi vibrer le Balajo, le Diablito Latino, le Barrio Latino, puis le Wagg en tant qu’organisateur de la soirée « Para bailar Casino ».Cette soirée légendaire qui a maintenant près de 30 ans, réunit les passionnés de Salsa cubaine autour de la danse, de la musique envoûtante et de l’énergie inégalable de Roberto.Aujourd’hui, après des décennies de dévouement et d’amour pour la Salsa cubaine, Roberto Arias Danger demeure un pilier de la communauté Salsa, autour de qui les salseros aiment se retrouver. 30 ans de carrière, un véritable héritage marqué par sa virtuosité, son enthousiasme contagieux et sa contribution à l’expansion de cet art en France et au-delà.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/salsa-especial-11/ https://fb.me/e/1FqactjKF https://fb.me/e/1FqactjKF https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/01-03-2024-19-00-salsa-especial-avec-b%C3%A1rbaro-fines-y-su-mayimbe

SALSA ESPECIAL AVEC BARBARO FINES Y SU MAYIMBE