Cabourg en scène La Sall’In, 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg, 5 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Ce festival de théâtre placé sous le signe de l’émergence, vous propose de découvrir les talents de demain. Un jury de professionnels remettra lors de la cérémonie de clôture le samedi soir, trois prix, dont le prix de la Ville de Cabourg qui se révèle être la programmation de la troupe lors de la saison culturelle suivante.

Programme détaillé à venir. Inscription sur place..

Vendredi 2023-10-05 fin : 2023-10-07 . .

La Sall’In, 43 Avenue de l’Hippodrome

Cabourg 14390 Calvados Normandie



This emerging theater festival invites you to discover the talents of tomorrow. A jury of professionals will award three prizes at the closing ceremony on Saturday evening, including the Prix de la Ville de Cabourg, which will be the troupe’s program for the following cultural season.

Detailed program to follow. Registration on site.

Este festival de teatro emergente es la ocasión de descubrir los talentos del mañana. En la ceremonia de clausura, el sábado por la noche, un jurado de profesionales otorgará tres premios, entre ellos el Premio de la Ciudad de Cabourg, que se concederá a la compañía para su próxima temporada cultural.

Programa detallado a continuación. Inscripciones in situ.

Dieses Theaterfestival, das unter dem Zeichen der Emergenz steht, bietet Ihnen die Möglichkeit, die Talente von morgen zu entdecken. Eine Fachjury vergibt bei der Abschlusszeremonie am Samstagabend drei Preise, darunter den Preis der Stadt Cabourg, der sich als Programm der Truppe in der nächsten Kultursaison erweist.

Detailliertes Programm wird noch bekannt gegeben. Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité