Festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux HORS LES MURS La Salle Valaurie, 15 octobre 2023, Valaurie.

Valaurie,Drôme

Cinq courts métrages projetés dans le cadre du Festival du Cinéma Hors les murs de St Paul Trois Châteaux..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

La Salle Rue Honorius Valentin

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Five short films screened as part of the Festival du Cinéma Hors les Murs de St Paul Trois Châteaux.

Cinco cortometrajes proyectados en el marco del Festival du Cinéma Hors les Murs en St Paul Trois Châteaux.

Fünf Kurzfilme, die im Rahmen des Festival du Cinéma Hors les murs in St Paul Trois Châteaux gezeigt werden.

