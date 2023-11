Atelier Mosaïque Contemporaine LA SALLE Saint-Bertrand-de-Comminges, 4 novembre 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saint-Bertrand-de-Comminges,Haute-Garonne

Découvrez le monde fascinant de la mosaïque à travers divers ateliers.

Moment de partage de créativité et de curiosité.

La séance de 2h/26 euros par personne, incluant les matériaux de base.

OUVERT A TOUS / POUR TOUTE LA FAMILLE.

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

LA SALLE SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Discover the fascinating world of mosaics through various workshops.

An opportunity to share creativity and curiosity.

2-hour session/26 euros per person, including basic materials.

OPEN TO ALL / FOR THE WHOLE FAMILY

Descubra el fascinante mundo de los mosaicos a través de diversos talleres.

Una oportunidad para compartir tu creatividad y curiosidad.

Sesión de 2 horas/26 euros por persona, materiales básicos incluidos.

ABIERTO A TODOS / PARA TODA LA FAMILIA

Entdecken Sie die faszinierende Welt des Mosaiks in verschiedenen Workshops.

Moment des Teilens von Kreativität und Neugier.

Die 2-stündige Sitzung/26 Euro pro Person, einschließlich der Grundmaterialien.

OFFEN FÜR ALLE / FÜR DIE GANZE FAMILIE

Mise à jour le 2023-10-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65