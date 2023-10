Concert pop rock du groupe ardéchois CALLUNE La Salle rue Honorius Valentin Valaurie, 11 novembre 2023, Valaurie.

Valaurie,Drôme

« Une musique à la croisée des chemins, entre chanson, rock, et sonorités celtiques, portées par des textes poétiques et sincères. » Ma bastide, Mon Ardèche..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

La Salle rue Honorius Valentin La Salle

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Music at the crossroads between chanson, rock and Celtic sounds, carried by poetic, heartfelt lyrics. » Ma bastide, Mon Ardèche.

« Una encrucijada musical, entre chanson, rock y sonidos celtas, llevada por letras poéticas y sinceras » Ma bastide, Mon Ardèche.

« Eine Musik am Scheideweg zwischen Chanson, Rock und keltischen Klängen, die von poetischen und aufrichtigen Texten getragen wird. » Ma bastide, Mon Ardèche.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes