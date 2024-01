Génération SPEDIDAM La Salle Musicatreize Marseille, vendredi 9 février 2024.

Génération SPEDIDAM ♫♫♫ Vendredi 9 février, 20h00 La Salle Musicatreize De 5 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Un concert qui unit la voix et l’accordéon, dans un répertoire contemporain allant des années 1970 à nos jours.

Depuis 30 ans, l’accordéoniste Pascal Contet défend la création, avec près de 300 œuvres créées. Il fait partie du projet Génération SPEDIDAM, qui permet à des artistes (jazz, variété, classique, musique du monde) de présenter des programmes originaux. La SPEDIDAM est partenaire de Musicatreize.

Roland Hayrabedian / Direction

Ensemble Musicatreize

Pascal Contet / Accordéon

Accordéon et Musicatreize

Wandrers Nachtlied II – Joan Magrané Figuera

Für Felice – Oscar Strasnoy

Musicatreize

Alba notte – Philippe Gouttenoire

héroïque fantaisie – Benjamin Dupé

Ceremony After a Fire Raid – Steven Gerber

Accordéon solo

Dear Kokon – Inge Morgenroth

In Black – Pascal Contet

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicatreize-billetterie.mapado.com/event/281948-concert-generation-spedidam »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]