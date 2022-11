Les jeudis de l’IESM La Salle Musicatreize Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les jeudis de l’IESM La Salle Musicatreize, 16 février 2023, Marseille. Les jeudis de l’IESM 16 février et 25 mai 2023 La Salle Musicatreize

Entrée libre

♫♫♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Concerts gratuits

En partenariat avec l’IESM

Programme :

Jean-Sébastien BACH, Suite anglaise II BWV807, Prélude

Claude DEBUSSY, La soirée dans Grenade

Elliott CARTER, March, Extraits des 8 études pour timbales seules

Michel PETROSSIAN, Stilleven

Franz SCHUBERT, Quintette Opus 163

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T19:00:00+01:00

2023-05-25T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Salle Musicatreize Adresse 53 rue Grignan, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Salle Musicatreize Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Salle Musicatreize Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Les jeudis de l’IESM La Salle Musicatreize 2023-02-16 was last modified: by Les jeudis de l’IESM La Salle Musicatreize La Salle Musicatreize 16 février 2023 La Salle Musicatreize Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône