Marseille

Chanter l'icône Samedi 26 novembre, 20h00 La Salle Musicatreize

De 5 à 15€

La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille

Roland Hayrabedian direction Giovanni Pierluigi da Palestrina, Motets

Francis Poulenc, Quatre motets pour un temps de Noël

Jean-Louis Florentz, Asmara

Michel Petrossian, Chanter l’icône – version de concert En 2018, pour célébrer l’ouverture de la salle dédiée à la collection des icônes et aux arts chrétiens d’Orient du Musée du Petit Palais, la conservatrice / historienne de l’art Raphaëlle Ziadé, le compositeur / archéologue Michel Petrossian et Roland Hayrabedian ont eu l’idée d’une œuvre commune dans laquelle se rencontrent icônes byzantines du XVIIe siècle et musique d’aujourd’hui. La conférence se base sur l’icône “ En Toi se réjouit ” de l’atelier de Franghias Kavertsas (Crète – entre 1615 et 1648). Au-delà du spirituel, les thèmes abordés par la conférence seront les cinq lieux évoqués dans l’icône : Damas, Crète, Jérusalem, Venise, Constantinople, la rencontre entre Orient et Occident ainsi que la symbolique des couleurs utilisées. Musicatreize, Roland Hayrabedian et Michel Petrossian présenteront à l’occasion de ce concert l’enregistrement monographique des œuvres du compositeur écrites pour l’ensemble (label L’Empreinte Digitale) » Trois amours », dans un programme spirituel mêlant Orient et Occident.

