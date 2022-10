E supplicante – Opéra polyphonique Corse La Salle Musicatreize Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E supplicante – Opéra polyphonique Corse La Salle Musicatreize, 12 novembre 2022, Marseille. E supplicante – Opéra polyphonique Corse Samedi 12 novembre, 18h00 La Salle Musicatreize

De 5 à 15€

♫♫♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.musicatreize.org/ »}] Mise en scène : Serge Lipszyc

Composition : Jérôme Casalonga

Scénographie : Toni Casalonga

Costumes : Claire Risterucci

Lumières : Pascal Galeazzi

Avec : Federica Bocchini, Patrizia Bovi, Marialuisa Capurso, Gigi Casabianca, Jérôme Casalonga, Marie-Ange Geronimi, Serge Lipszyc, Christian Ruspini

Imaginez cinquante femmes sur la berge d’une mer turquoise, chantant l’espoir dans l’abîme, la crainte et l’angoisse dans la beauté. Sur les côtes de ces mers tragédiennes elles supplient, elles subliment. Ces cinquante amazones, d’une chevauchée de la vie, nous emportent avec harmonie dans une polyphonie légendaire. Il n’y a pas de plus beau sujet que de composer sur cette tragédie d’Eschyle, chant épique des temps modernes, poésie interrogeant la raison de vie, le droit du sol, l’essence même de l’existence ainsi que l’appartenance à la terre.

Une production du Centre National de Création Musicale (CNCM) VOCE.

Avec le soutien de la Collectivité de Corse & de la Spedidam.

Informations et réservations sur le site : https://www.musicatreize.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T18:00:00+01:00

2022-11-12T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Salle Musicatreize Adresse 53 rue Grignan, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Salle Musicatreize Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Salle Musicatreize Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

E supplicante – Opéra polyphonique Corse La Salle Musicatreize 2022-11-12 was last modified: by E supplicante – Opéra polyphonique Corse La Salle Musicatreize La Salle Musicatreize 12 novembre 2022 La Salle Musicatreize Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône