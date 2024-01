Under 45 / Sable sorcière La salle gueule Marseille, jeudi 1 février 2024.

Under 45 / Sable sorcière ♫♫♫ Jeudi 1 février, 20h00 La salle gueule 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:30:00+01:00

Soirée boîte à rythme !!!!

Avec :

Under 45 ( anarcho post punk/ Lyon )

Entre gang of four et crass

Sable sorcière ( cold wave-post punk/ marseille)

C’est 5e si tu peux

