One Day In Fukushima / XMISOPHONIAX / SATAN II La salle gueule Marseille, samedi 27 janvier 2024.

One Day In Fukushima / XMISOPHONIAX / SATAN II ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 21h00 La salle gueule 5€ + 2€d’adhésion annuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

One Day In Fukushima ( DeathGrindCore // CAMPANIA / Italie)

La vitesse, la technique, la rage, la contestation e L’ANEMA E CHI V’é STRAMUORT’!

ODIF c’est tout ça , des tonnes de decibels et de breaks de folie.

Ils nous font l’honneur de repasser dans ces parages et nous en sommes heureux.

https://onedayinfukushima.bandcamp.com/

XMISOPHONIAX (GrindNoisecore PowerViolence // LOMBARDIA / Italie )

Le melange excellent de noise, grindcore et de powerviolence, avec une quantité exaltante d’agressivité.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075450506663

https://misophoniaxnoise.bandcamp.com/album/its-shit

SATAN II (IndusGrindcore // Marseille)

Enfin un deuxieme album! Le duo marseillais construit des murs sonores fait de riffs obsessonnels et oppressifs.

Mixture letale entre DISCHARGE et GODFLESH.

Froid,mortel, nihiliste.

https://www.facebook.com/SatanIIMarseille

https://satanii1.bandcamp.com/

COLDxSWEAT (Modern Hardcore Punk // Marseille)

FIRST SHOW d’une nouvelle band marseillaise. On est fiers et contents de pouvoir organiser leur debut!

5 euros (s’il vous plait , si vous pouvez) +

2 euros (adhesion obligatoire)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://onedayinfukushima.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100075450506663 »}, {« link »: « https://misophoniaxnoise.bandcamp.com/album/its-shit »}, {« link »: « https://www.facebook.com/SatanIIMarseille »}, {« link »: « https://satanii1.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]