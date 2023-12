ALCONAUT / L’OSCURU / ODD BEAST La salle gueule Marseille, 20 janvier 2024, Marseille.

ALCONAUT / L’OSCURU / ODD BEAST Samedi 20 janvier 2024, 20h00 La salle gueule 5€ + 2€ d’adhésion

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-21T02:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-21T02:00:00+01:00

ALCONAUT (Stoner/Doom/Prog – Bastia) :

Le sable chaud, le soleil, la mer, et non ce n’est pas de la Californie mais bien de la Corse dont viennent les 3 membres d’Alconaut, s’inspirant de ce qui se fait dans les doux univers du stoner rock et du doom metal. Le trio évolue dans des compositions jouant sur des rythmes lents et envoûtants comme le ferait Mars Red Sky ou bien Elder, pour basculer sur des riffs plus agressifs ou bluesy à la manière de Wo Fat et Orange Goblin. Le groupe formé en 2016 se tourne vers la thématique de l’espace et de ce qui pourrait exister avec l’imagination des 3 membres venant d’horizons différents. Après leur 1er Album “Sand Turns To Tides” sorti en 2019, ils décident d’en produire un 2e, intitulé “Endless Skies” pour l’année 2023 qui s’inscrit dans une lignée un peu plus rock prog.

https://alconaut.bandcamp.com/

L’OSCURU (Post-Metal, Blackgaze, Post-Rock – Ajaccio)

Formé en Décembre 2020 à Ajaccio, L’Oscuru, qui est composé de 6 membres, puise ses sonorités dans un univers ambiant allant du Post-Métal au Blackgaze tout en gardant une assise de chant Corse traditionnel.

Le groupe sort son premier EP en Mai 2023, les thèmes abordés sont articulés autour de diverses symboliques et de l’imaginaire collectif en corse, son ésotérisme païen, sa mythologie ainsi que ses contes et légendes servant de postulat et de mise en abyme pour des questionnements actuels.

https://loscuru.bandcamp.com/album/loscuru

ODD BEAST (Hybrid Rock’n Roll – Marseille)

Oddbeast joue un rock qui nous rappelle avec bonheur les racines du stoner à la kyuss, ça sent le désert et les groupes électrogènes! Formé à Marseille en juin 2019, ils sortent leur premier EP « Death Lurks » en 2020. Des influences rock’n’roll hybrides teintées de stoner et de punk hardcore : poilu, sale, efficace.

Début des concerts 20h30

5e + 2e d’adhésion

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur