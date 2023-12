GET BUCKETS / CRANKY SPHYNX La salle gueule Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille GET BUCKETS / CRANKY SPHYNX La salle gueule Marseille, 19 janvier 2024, Marseille. GET BUCKETS / CRANKY SPHYNX Vendredi 19 janvier 2024, 19h30 La salle gueule 5€ + adhésion annuelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00 Soirée Garage frénétique à la Salle Gueule.

GET BUCKETS – Garage à reverb / Lyon

Surf garage pour se réchauffer, attitude punk en béton et mélodies addictives blindées de reverb’ :

Get Buckets ont raffiné leur formule magique pour partir à la conquête du monde (marseille).

https://getbuckets.bandcamp.com/album/furious-foal

CRANKY SPHYNX – Wild Synth Rock

Nouveau gang Rock’n Roll marseillais, avec des envolées synth pour frétiller des gambettes, une sorte de localstars band, qui a déjà conquis le monde (marseille).

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

