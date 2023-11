AZKEN AUZI / RÅTTEN / MONASTR La salle gueule Marseille, 12 janvier 2024, Marseille.

AZKEN AUZI / RÅTTEN / MONASTR Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 La salle gueule

AZKEN AUZI (Doom Sludge Metal):

Azken Auzi est un power trio originaire de Toulon, évoluant dans un Doom Sludge sombre, puissant et hypnotique, leur premier album éponyme qui est sorti le 13 Janvier 2023 chez Argonauta Records / [PIAS] a reçu de très bonnes critiques en France comme à l’étranger. Ils seront sur scène pour défendre ce premier opus!

https://songwhip.com/azkenauzi/azken-auzi

https://azkenauzi.bandcamp.com

https://www.facebook.com/azkenauzi

https://youtu.be/hjmjgoGtHiE

RÅTTEN (Black Metal Doom)

Né sur les cendres des désillusions du passé, dans un lieu sans nom, loin du tumulte de l’existence, Råtten cultive la malfaisance et le désespoir. Traduis en ondes sonores et bruits morbides, le trio sonde la finalité de toutes âmes dans un anéantissement ultime.

https://www.facebook.com/rattenblackmetal/

https://rattenblackmetal.bandcamp.com

https://www.youtube.com/channel/UCvr_CLqqar8U9EbrA55ZYqA

MONASTR (Sludge Crust)

Duo marseillais énervé et mélancolique. Leur musique hurle le désespoir d’une époque menacée.

https://www.facebook.com/monastr666

https://monastr.bandcamp.com/music

https://linktr.ee/monastr_band

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:30:00+01:00

