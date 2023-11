DARK QUEER GOÛTER: AVALE / PERITEL / FLO MEKOUYENSKY La salle gueule Marseille, 3 décembre 2023, Marseille.

DARK QUEER GOÛTER: AVALE / PERITEL / FLO MEKOUYENSKY Dimanche 3 décembre, 17h00 La salle gueule Prix libre + 2€ d’adhésion

LE DARK QUEER GOÛTER

A l’occasion de la sortie marseillaise de l’AGENDA QUEER ESOTERIQUE, viens finir ton week-end en sombreté avec encore une belle scène à dominante queer-meuf :

AVALE (Post-punk froid des mines du Grand est)

Iels sont deux et servent le poison à température de cave

https://avale666.bandcamp.com/

PERITEL (Punk Schlag pop)

Du synthpunk des limbes

https://peritel.bandcamp.com/album/demo

FLO MEKOUYENSKY (Chanson punk)

Pour chanter ensemble et énervé.es

https://mekouy.dawaband.net/index.php?album=faut-se-sortir

Prix libre + 2€ d’adhésion à la salle

Ouverture des portes 17h pour manger des gâteaux et boire un maté

Concerts à partir de 19h

Fin du son 22h30

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T22:30:00+01:00

