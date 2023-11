Edgar Déception + Guest La salle gueule Marseille, 22 novembre 2023, Marseille.

Edgar Déception + Guest Mercredi 22 novembre, 20h00 La salle gueule 5€

Mercredi 22 Novembre

La Salle Gueule

8 Rue d’Italie

20h – 22h30

CA COMMENCE TÔT CA FINIT TÔT !!!!

Edgar Déception (Musique d’ascenseur émotionnel Paris Bordeaux)

Quand Edgar le poisson rouge meurt, c’est un nouvel univers d’émotions et d’aventures qui s’ouvre à Eva, Tessa et Valentin. Impossible pour eux de contenir toutes ces émotions, ils créent en 2017 edgar déception pour extérioriser leur émoi dans leur musique qu’ils qualifient de « musique d’ascenseur émotionnel ». Tantôt très rapides et même punks, tantôt calmes et ambiants, les morceaux d’edgar déception montent, descendent et s’attachent à décrire les sentiments de l’adolescence sur des riffs mignons et des montées intenses.

https://linktr.ee/edgardeception

https://edgardeception.bandcamp.com/album/clown-clown-dead

+ Guest

PAF 5€

