YOUFF / BINAIRE La salle gueule Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

Bruits Confus présente :

YOUFF//(Ghent, BE – Noise)

Youff est un groupe belge de noise rock composé de membres de 30 000 Monkies, Crowd Of Chairs, Maze et Mesher.

Connu pour ses concerts énergiques et son son brut et dérangeant, à mi-chemin entre le noise rock le plus abrasif d’Arab on radar et la No Wave de Shit and Shine, le groupe continue d’attaquer les sens, une sortie après l’autre.

Enraciné dans les contreforts de l’infâme scène H8000, Youff vient vous retourner les sens et vous prouver que le noise rock n’est non seulement pas mort, mais qu’il mord encore !

⩺ https://youff.bandcamp.com/

⩺ https://www.instagram.com/youff.band/

BINAIRE // (Industrial Punk – Lyon-Marseille)

Deux guitaristes face à face avec une boîte à rythme acérée, on appelait ça techno punk, electro clash, mais en 3 albums et deux maxis, leur style a bien évolué.. pas eux, mais leur style, oui.

Avec Binaire, vous allez danser, vous aller hurler, vous allez vous battre, puis vous aller re-danser !

⩺ https://binaire.bandcamp.com/album/idole

⩺ https://soundcloud.com/binaire666

_____________________________________________________________

