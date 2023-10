xCAGEDx / PERITEL La salle gueule Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille xCAGEDx / PERITEL La salle gueule Marseille, 1 novembre 2023, Marseille. xCAGEDx / PERITEL Mercredi 1 novembre, 21h00 La salle gueule 5€ / 2€ d’adhésion annuelle Pour les survivants de HALLOWEEN

le 01/11/2023 nous avons la joie de faire revenir xCAGEDx en tournée solitaire dans le sud Europe.

En ouverture PERITEL pour bien remplir nos nerfs d’electricité necessaire pour une connexion simplifiée des appareils qui exploitent des signaux audio et vidéo analogiques au moyen d’un connecteur à 21 broches.

Histoire de bien se preparer pour la FETE DES MORTS du lendemain et chaq’un mangera les siens, pas de jaloux…pas d’envieuses.

xCAGEDx ( Hardcore Vegan SxE // BOLOGNA)

https://cagedxvx.bandcamp.com/

PERITEL (Electrified SinthPunk / Local stars)

https://peritel.bandcamp.com/album/demo

START 21h

5 Euros (si vous pouvez) + 2 Euros (adhesion)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://cagedxvx.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://peritel.bandcamp.com/album/demo »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T21:00:00+01:00 – 2023-11-01T23:59:00+01:00

2023-11-01T21:00:00+01:00 – 2023-11-01T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La salle gueule Marseille latitude longitude 43.290571;5.38162

La salle gueule Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/