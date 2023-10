Harpies’ night: AQUA TOFANA / MARGARITA / MONK PEPPER La salle gueule Marseille, 28 octobre 2023, Marseille.

Harpies’ night: AQUA TOFANA / MARGARITA / MONK PEPPER Samedi 28 octobre, 20h30 La salle gueule 5€ + 2€ d’adhésion

Deuxième édition de la Harpies’ night, qui met en valeur les femmes en musique. Cette année, prépare-toi pour le meilleur des classico : un groupe marseillais, deux groupes parisiens, dans l’antre surchauffée de La Salle Gueule.

18h30 : table ronde « MUSIQUE ET EMPOWERMENT » ouverte a toutes les personnes se définissant comme femme. Si tu veux monter un groupe, faire de la musique à plusieurs et rencontrer d’autres personnes motivées c’est le moment !

20h30 : début des concerts

Entrée 5e si tu peux (pour les groupes)

■ AQUA TOFANA (post punk – pop – noise, Paris) Le groupe francilien s’est formé autour d’une envie commune : créer une musique à l’esprit punk, libératrice, en français, sur des sujets féministes et intimes, avec un ton frappant, ironique et efficace. Aqua Tofana, c’est la vengeance des femmes qui ne se laissent pas empoisonner par le patriarcat. Des textes bien décidés à couler dans vos oreilles sur des sons menaçants pour atteindre votre cœur.

Premier EP ! https://h2otofana.bandcamp.com/ Enregistrement de concert : https://youtu.be/2Hr24mJ8Txk

■ MARGARITA (doom hanté, Paris) Trio parisien de noise-doom juteuse naviguant entre saturation affirmée et profonde mélancolie. Des fantômes inconsolables, de la rédemption impossible, de la répugnance pour le masculin toxique, des pulsions de vie sur fond de fin du monde.

Notre premier EP https://margaritadoom.bandcamp.com/album/s-t Clip de ‘90 seconds to midnight’ https://youtu.be/uVJTqP-kzwg

■ MONK PEPPER (impro, Mars)

Improvisation multi instrumentale (clavier, modulaire, violon) à partir de photos de l’artiste sphgn, projetées sur le mur et découvertes en temps réel par les spectateurs.rices et les musiciennes.

https://www.sphgn.com/

Premier concert!

Pour rappel, la scène est non mixte, mais le concert en lui-même est mixte, vous êtes tous.tes les bienvenu.es. Les comportements et actes sexistes, homophobes, transphobes, racistes et validistes ne seront tolérés ni par les organisatrices ni par les bénévoles de la Salle Gueule.

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-29T00:30:00+02:00

