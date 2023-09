Sombre / Tendresse Violence / Confetti Malaise La salle gueule Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

Sombre / Tendresse Violence / Confetti Malaise Vendredi 20 octobre, 20h00 La salle gueule Prix libre + adhésion annuelle de 2€

Pre-Halloween party à la Salle Gueule ! Mets tes plus beaux habits et viens célébrer Samhain en avance avec :

Tendresse Violence (darkwave / electroclashpunk / Toulouse) :

Deux vampires-loutres qui kiffent le sang, les frites, et faire des sons de l’espace pour les folles et les monstres.

https://tendresseviolence.bandcamp.com

Sombre (one-queer band / doomwave / Marseille) :

Une basse, une boîte à rythme, un synthé, la lourdeur du doom et le côté glacial de la dark wave.

https://sombre1312.bandcamp.com

Confetti Malaise(new wave / post punk / Marseille / RELEASE PARTY !) :

New wave dansante avec un côté plus sombre et post punk,

des morceaux qui parlent d’anarchisme, de la mort, d’amitié et de

solidarité.

https://confettimalaise.bandcamp.com

Ouverture des portes à 20h, fin du concert à Minuit et quelques

Entrée prix libre + adhésion annuelle de 2€ au lieu

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://tendresseviolence.bandcamp.com »}, {« link »: « https://sombre1312.bandcamp.com »}, {« link »: « https://confettimalaise.bandcamp.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00