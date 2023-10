JUGGLING JUGULARS / HUMAN LEATHER La salle gueule Marseille, 19 octobre 2023, Marseille.

JUGGLING JUGULARS / HUMAN LEATHER Jeudi 19 octobre, 19h00 La salle gueule

Cooki Lajourney & Bruits Confus combinent leurs forces pour présenter :

une soirée sucrée-salée, du punk-hardcore mélodique finlandais de JUGGLING JUGULARS au noise-sludge anglais de HUMAN LEATHER!

///

JUGGLING JUGULARS (hardcore punk mélodique – Finlande)

https://jugglingjugulars.bandcamp.com/

Les légendes Juggling Jugulars mettent le feu aux scènes et aux amplis depuis 1989, avec une reputation qui n’est plus à faire. live and has been active for its whole existence.

Leur dernière sortie, le EP 7″ « Who’s Talking? » est sorti en octobre 2022 sur 4 labels , polonais, finlandais et français.

Ils viennent à Marseille pour montrer que les légendes, tout comme le punk, ne meurent jamais !

///

HUMAN LEATHER (sludge noise rock- Royaume Uni)

https://humanleather.bandcamp.com/album/succulent

L’ancienne section rythmique de Hate Fuck devient un duo en mai 2016, pour jouer un noise-rock, sludge-punk qui ne fait aucun compromis, ni aucun prisonnier.

Si la puissance d’un combo peut-être inversement proportionnelle à sa taille, alors préparez vous à vous prendre une énorme claque sonore, tendue et rugueuse !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://jugglingjugulars.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://humanleather.bandcamp.com/album/succulent »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00