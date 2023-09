FONDRY / ACCATTONE La salle gueule Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

FONDRY / ACCATTONE Vendredi 29 septembre, 19h00 La salle gueule

Bruits Confus présente l’excellent groupe free noise FONDRY et le perce-neige local ACCATTONE !

FONDRY // musique farouchement improvisée // Belgique

Ces membres de BRNS, One Horse Land et Ropoporose proposent musique inscrite dans l’instant, empruntant des chemins et langages multiples, résultant de l’alliage des pulsions musicales libertaires des instrumentistes, rappellant tour à tout Dirty Three, Gang of Four, Television ou encore Chicago Underground Quartet.

Venez vivre un moment musical unique, décomplexé et sauvage !

fondry.bandcamp.com

www.facebook.com/fondrymusic

https://www.youtube.com/watch?v=eMmjSTBVqKQ

https://www.youtube.com/watch?v=Jn5XE1vEcFA

ACCATTONE // free noise rock // Marseille

Baptême du feu pour ce duo guitare/batterie noise rock improvisé Marseillais composé de piliers de la scène Florent et Swap.

Aventures exploratrices psychédélico-noise en perspective, venez voir se créer une légende urbaine devant vos yeux ébahis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

