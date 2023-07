AMALIA BLOOM / BLMER / ZAN-DAR La salle gueule Marseille, 22 juillet 2023, Marseille.

Amalia Bloom (Melodic Punk Hardcore Italy)

https://letamaliabloom.bandcamp.com/album/picturesque

+ BLMER (Electro Pop Marseille)

un gros fourre tout rock à la limite du one man show, une pop french déglinguée, what else!

+ ZAN-DAR (One Man Band Marseille)

Authentique One Man Band toujours groovy dans une ambiance résolument Rock ‘n’ Roll…

_____________________________________________________________

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T20:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

