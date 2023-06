PUNTER + KORIDOR + MONASTR La salle gueule Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille PUNTER + KORIDOR + MONASTR La salle gueule Marseille, 10 juin 2023, Marseille. PUNTER + KORIDOR + MONASTR Samedi 10 juin, 21h00 La salle gueule 5€ + 1€ d’adhésion Samedi 10 juin 21h à la Salle gueule, du punk hardcore australien ! Du post-punk croate ! Du lourd et sombre marseillais ! De la sueur ! Des paillettes !

PUNTER (Hardcore punk, Melbourne) https://drunkensailorrecords.bandcamp.com/album/st-12-2

KORIDOR (Post-punk, Zagreb) https://koridorzg.bandcamp.com/track/pogled-u-prazno

MONASTR (Sludgy doom crust, Mars)

https://monastr.bandcamp.com/album/on-your-knees

5€ si tu peux + 1€ d’adhésion à la Salle gueule La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://drunkensailorrecords.bandcamp.com/album/st-12-2 »}, {« link »: « https://koridorzg.bandcamp.com/track/pogled-u-prazno »}, {« link »: « https://monastr.bandcamp.com/album/on-your-knees »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La salle gueule Marseille

La salle gueule Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

PUNTER + KORIDOR + MONASTR La salle gueule Marseille 2023-06-10 was last modified: by PUNTER + KORIDOR + MONASTR La salle gueule Marseille La salle gueule Marseille 10 juin 2023