DEADFUCK + FESTERING PROCESS Jeudi 18 mai, 20h00 La salle gueule 5€ + 1€ d’adhésion

DEADFUCK (69) – Death/Grind

Ils étaient venus l’an dernier (accompagnés de Mulk et Knür), ils reviennent pour notre plus grand plaisir !

Cela tombe bien car ils vont bientôt sortir leur premier album « Valeur Chair ». Attendez-vous à des surprises et préparez-vous pour la bagarre !

https://www.facebook.com/deadfckband

https://deadfuck.bandcamp.com/

FESTERING PROCESS (38) – Brutal Death/Grind

Formé en 2008 avec un album et un EP à son actif, le groupe a la bougeotte et a, entre autre, partagé la scène avec DEADFUCK sur Lyon dernièrement.

C’est avec un grand plaisir de les voir débarquer sur Marseille pour retourner La Salle !

https://www.facebook.com/FesteringProcess

https://festeringprocess38.bandcamp.com/releases

Entrée : 5€ (+1€ d’adhésion à L’asso La Salle Gueule)

Les concerts débutent et finissent tôt (22h30) histoire de ne pas être en mode zombie le lendemai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T20:00:00+02:00 – 2023-05-18T22:30:00+02:00

