Presumption / Walrus La salle gueule, 20 avril 2023, Marseille.

Presumption / Walrus Jeudi 20 avril, 19h00 La salle gueule 5€ + 1€ d’adhésion

L’asso du Morse et l’asso et la Salle Gueule présentent :

Presumption + Walrus le 20-04-23

Entrée 19h

Tarif : 5€ + 1 €d’adhésion annuelle à la salle gueule

Depuis les lointaines terres de Sarthe et les côtes varoises du sud Est de la France l’équipe des Presumption et Walrus débarquent au secret place, pour un show aux sonorités Heavy, stoner et fuzz. Les deux groupes partagent un worship pour le doom et les ondes grasses.

-Presumption : doom metal (Le Mans, label sleeping church) :

Depuis une décennie, PRESUMPTION (Doom – France) n’a cessé d’évoluer avec des influences telles que Cathedral, Black Sabbath, Triptykon et Down. A travers une centaine de concerts avec Mars Red Sky, Regarde Les Hommes Tomber, Headcharger, Electric Taurus, The Bottle Doom Lazy Band ou Barabbas et ses précédents EPs, le groupe n’a cessé de transmettre une énergie et atmosphère macabre mais attrayante. Les riffs lourds et psychédéliques (Adrien & Marvin – Guitares & Chœurs) ponctués par le rythme langoureux du batteur (Anaël – Batterie) et les dires du juge (Moomoot – Guitare basse & Voix Lead) représentent l’essence de la devise du groupe : juger la folie des hommes. Désormais, le premier album du groupe intitulé « Presumption », signé avec Sleeping Church Records, est sorti le 17 novembre 2017 et contiendra 9 titres. Un clip sera présenté dans les mois à venir pour illustrer l’un des morceaux du LP. Cet opus contient des voix parfois torturées (Deadly Barrels), parfois effrayantes (Presumption) et décrit la souffrance que les humains peuvent endurer (Atomic Fear) ou s’infliger entre eux (Pale Blue Horses). Cette déviance de l’humanité est également mise en évidence par des histoires concrètes (Dr Satan) ou des œuvres littéraires (Red Death) dans lesquelles PRESUMPTION puise sa source d’inspiration. En bref, une sonorité envoûtante démontrant que le mélange d’une atmosphère doom avec des voix lourdes ou typée death peut apporter une identité musicale cohérente !

SOURCE :

https://sleepingchurchrds.com/

liens youtube :

https://youtu.be/lXgZWE3Jubc

https://youtu.be/qCQSu7glDvI

https://presumption.bandcamp.com/album/presumption

– Walrus : Stoner/doom (Toulon)

Walrus est un groupe de compositions stoner doom à la rythmique puissante, un son abreuvé de Fuzz et d’impacts percussifs qui mélange à la fois des couleurs grooves et hypnotiques ténébreuses. L’image du groupe est un Morse cosmique tantôt vivant tantôt décharné. Sa mission est de propager ses ondes lourdes et ses textes post-apocalyptiques illustrant une nature reprenant ses droits sur une humanité courant à sa perte.

https://www.youtube.com/…/UC3ElRSqYMKuFYpgfknT…/featured

https://www.instagram.com/walrus_stonerband/

Bonne humeur sur place et ouverture d’esprit !

L’Asso du Morse, cheers !

https://www.instagram.com/lasso.du_morse/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T19:00:00+02:00 – 2023-04-20T22:00:00+02:00

