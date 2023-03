CANOPEE / HUNDRED EYES La salle gueule, 9 avril 2023, Marseille.

Post hardcore night à la Salle Gueule :

CANOPÉE – Post-Hardcore / Montpellier

Le groupe voit le jour en 2022 et rassemble plusieurs membres du cru montpellierain. La musique de Canopée oscille entre parties rageuse, brutales et acérées, et passages atmosphériques et envolées mélodiques. Les textes dépeignent en toute honnêteté les dérives du monde dans lequel nous évoluons. Abordant sans artifices les thèmes sociétaux des violences familiales, des désastres écologiques, ou encore des blocages des mentalités en général.

https://www.facebook.com/canopeeband

bandacamp.com/canopeeband

HUNDRED EYES – Raw Emo / La Plaine

Avec son premier album, le groupe exorcise ses démons au regard des expériences de la vie et du temps qui passe inlassablement. Dans un pessimisme assumé, les titres flirtent tour à tour avec le screamo et le doom dans une intensité palpable.

https://www.facebook.com/hundredeyestheband

https://www.youtube.com/channel/UCB4zzctprWYkMxfa3vcqM7w

Ouvertures des portes 20h00 / Start vers 21h00 / Fin des concerts 22h30 / 5€+adh /

