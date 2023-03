Concert de soutien à la Salle Gueule : Confetti Malaise, Rijeka, Sentiments Modernes La salle gueule Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert de soutien à la Salle Gueule : Confetti Malaise, Rijeka, Sentiments Modernes La salle gueule, 25 mars 2023, Marseille. Concert de soutien à la Salle Gueule : Confetti Malaise, Rijeka, Sentiments Modernes Samedi 25 mars, 20h30 La salle gueule 5€ en soutien à la Salle Gueule + 1€ d’adhésion annuelle L’hiver à été rude, mais on se laisse pas abattre.

Confetti Malaise (goth/post punk, marseille)

https://confettimalaise.bandcamp.com/

+

Rijeka (emocrust, toulon)

https://rijeka.bandcamp.com/album/demo-2

+

Sentiments Modernes (premier & dernier concert, emopunk, marseille)

PAF 5€ en soutien à la Salle Gueule + 1€ d’adhésion annuelle La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://confettimalaise.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://rijeka.bandcamp.com/album/demo-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00 @Marina Margarina

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La salle gueule Marseille

La salle gueule Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Concert de soutien à la Salle Gueule : Confetti Malaise, Rijeka, Sentiments Modernes La salle gueule 2023-03-25 was last modified: by Concert de soutien à la Salle Gueule : Confetti Malaise, Rijeka, Sentiments Modernes La salle gueule La salle gueule 25 mars 2023 La salle gueule Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône