Dead Married / Nuit Bleue / Cranky Sphynx La salle gueule, 24 février 2023, Marseille.

Dead Married / Nuit Bleue / Cranky Sphynx Vendredi 24 février, 21h00 La salle gueule

5€

♫♫♫

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://deadmarried11.bandcamp.com/”}, {“link”: “https://www.facebook.com/Deadmarried/”}, {“link”: “https://nuitbleue666.bandcamp.com/releases”}]

Dead Married (Garage Punk Montpellier)

https://deadmarried11.bandcamp.com/

Fondé en 2018 par Delphine Dub batterie chant et Charly Little guitariste cigar box.

Un duo primitif brut de décoffrage du Sud de la France aux influences Blues Garage Punk..

https://www.facebook.com/Deadmarried/

+

Nuit Bleue (Noise HxC)

https://nuitbleue666.bandcamp.com/releases

NUIT BLEUE est surement du hardcore/noise rock, composé par une

basse, une batterie, un saxophone et deux voix. Le style est multiple,

avec des atmosphères intenses et des rythmes variés. Les voix portent des textes issus du vécu des membres du groupe, confrontés à de la théorie politique. L’une en spoken word/rap, l’autre criée de derrière la batterie.

Le groupe naît sous forme d’un duo basse-batterie en 2019 et enregistre un premier EP en 2021. Lors de concerts à Toulouse et alentours, la formation originale rencontre les deux futurs membres et se mut vers sa forme actuelle. Étant un groupe qui évolue au fil des concerts et des gens qui les accueillent, ils partent en tournée dès qu’ils le peuvent.

+

Cranky Sphynx (Wild Punk Synth)

4 rockeurs d’enfer dans la ville, qui claque leur maille dans les vynils, avec leurs melo diaboliques, ils lancent leur riffs et c’est la panique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T21:00:00+01:00

2023-02-24T23:59:00+01:00