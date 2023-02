WASEÏ + THE SOBERS La salle gueule Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

WASEÏ + THE SOBERS La salle gueule, 16 février 2023, Marseille. WASEÏ + THE SOBERS Jeudi 16 février, 20h00 La salle gueule

5€ + 1€ d’adhésion

♫PUNK ROCK♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://wasei.bandcamp.com”}, {“link”: “https://thesobers.bandcamp.com”}] PUNK ROCK SHOW

Les italiens de Waseï sont de passage à Marseille pour nos offrir le meilleur du punk rock mélo! Et c’est nos bons locaux de The Sobers qui ouvrent pour nous turbo-punk-rocker les oreilles!

Ca commence à 20h00, et fin du concert à 22h30, on est en semaine alors on fait en sorte de ne pas trop enjailler nos voisins.

Waseï :

punk rock mélo from Italy

https://wasei.bandcamp.com

The Sobers :

Turbo punk rock from Mars

https://thesobers.bandcamp.com

5€ si tu peux + 1€ d’adhésion annuelle à la salle

