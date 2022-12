The Benches / Insominds La salle gueule, 6 janvier 2023, Marseille.

The Benches / Insominds Vendredi 6 janvier 2023, 21h00 La salle gueule

5€

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille



Insominds (Metalcore/Hardcore Marseille)

Groupe de Metalcore / Hardcore Marseillais inspiré par Cane Hill, Polaris, LANDMVRKS, Currents, Counterparts…. Dans la lignée de la nouvelle vague de Nu-Metal from France, Insominds expérimente à ses débuts le mélange des sonorités lourdes et groovy du Nu-Metal avec les sonorités plus mélodiques et les breakdowns à se briser la nuque du Metalcore.

Par la suite, le groupe s’oriente vers un son plus tranchant et plus violent pour fusionner son style metalcore avec l’essence du HxC.

