Release party Janpalach, assemblée antifasciste & repas de soutien à Operation Solidarity-Ukraine La salle gueule, 18 décembre 2022, Marseille. Release party Janpalach, assemblée antifasciste & repas de soutien à Operation Solidarity-Ukraine Dimanche 18 décembre, 17h00 La salle gueule ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://operation-solidarity.org/ »}, {« link »: « https://janpalach.bandcamp.com/album/celestials »}] Ce dimanche, on fêtera la sortie de « Celestials » de Janpalach (Screamo, Odessa, Ukraine), sans eux, mais avec leurs disques vendus en soutien à Operation Solidarity-Ukraine (https://operation-solidarity.org/)

Un repas végétalien à prix libre sera aussi en soutien à la même caisse.

17h : Assemblée antifasciste.

19h : Écoute du disque & repas.

https://janpalach.bandcamp.com/album/celestials

(Affiche par Marina Margarina)

2022-12-18T17:00:00+01:00

2022-12-18T23:00:00+01:00

