ENOLA / MAX LAMPIN La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ENOLA / MAX LAMPIN La salle gueule, 10 décembre 2022, Marseille. ENOLA / MAX LAMPIN Samedi 10 décembre, 19h30 La salle gueule

5€

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://enolatlsband.bandcamp.com/album/inner-ruins »}, {« link »: « https://enolatlsband.bandcamp.com/album/volutes »}, {« link »: « https://enolatlsband.bandcamp.com/album/the-light-fr-m-below »}, {« link »: « https://maxlampin.bandcamp.com/album/sang-visage-iii »}, {« link »: « https://maxlampin.bandcamp.com/…/la-caverne-ep-1-max »}, {« link »: « https://maxlampin.bandcamp.com/album/max-lampin-ii »}, {« link »: « https://maxlampin.bandcamp.com/album/max-lampin-i »}] Picolas et Rosé te convient à cette délicate soirée rock placée sous le signe de la tendresse , de la bière, du lactose, et des accords et mélodies complexes et envoutantes !

Ecoute donc juste là en dessous !

ENOLA

https://enolatlsband.bandcamp.com/album/inner-ruins

https://enolatlsband.bandcamp.com/album/volutes

https://enolatlsband.bandcamp.com/album/the-light-fr-m-below MAX LAMPIN

https://maxlampin.bandcamp.com/album/sang-visage-iii

https://maxlampin.bandcamp.com/…/la-caverne-ep-1-max…

https://maxlampin.bandcamp.com/album/max-lampin-ii

https://maxlampin.bandcamp.com/album/max-lampin-i

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T19:30:00+01:00

2022-12-10T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La salle gueule Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ENOLA / MAX LAMPIN La salle gueule 2022-12-10 was last modified: by ENOLA / MAX LAMPIN La salle gueule La salle gueule 10 décembre 2022 La salle gueule Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône