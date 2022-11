BUS STOP FEST ’22 La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

BUS STOP FEST '22 2 – 6 décembre La salle gueule

5€ par concert + 1€ d’adhésion annuelle

BUS STOP FEST ''22 à la Salle Gueule — 8, rue d'Italie — 13006 Marseille

Vendredi 2 Décembre

21h-0h30 : Concert

GRIEF (Post hardcore, Toulouse)

https://grief1.bandcamp.com/album/construire-le-vide

MONASTR (Post-crust, Mars)

https://monastr.bandcamp.com/album/on-your-knees

IRE (Screamo, Toulouse)

https://stonehengerecords.bandcamp.com/album/split-11 Samedi 3 Décembre

17h: Atelier maquillage contre la reconnaissance faciale!

19h: Discussion sur la guerre, le service militaire et le SNU.

21h-0h30 : Concert

KALASHNIKOV COLLECTIVE (Anarchopunk, Milano)

https://kalashnikovcollective.bandcamp.com/

CONFETTI MALAISE (Post Punk, Marseille)

https://confettimalaise.bandcamp.com/

DABBLIN’ (Punk, la Fare les Oliviers)

https://busstoppress.bandcamp.com/…/i-was-almost-an…

Dimanche 4 Décembre

17h : Diströ Biströ

19h : Discussion sur l’accès aux livres en prison, en fRance et ailleurs.

21h : Projection « Des rêves pour l’hiver » d’Antoine Parouty (2010, FRstEN) Mardi 6 Décembre

20h30-22h30 Concert

GURS (Post Punk, Bilbao)

https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/s-t-7-7

IDIOPATHIQUE (Hardcore Noise, Marseille)

https://idiopathique.bandcamp.com/album/idiopathique-2

Concerts : 5€ par concert + 1€ d’adhésion annuelle

Bouffe vegan à prix libre en soutien au fest tous les soirs. S’il y à, le bénef’ sera rerversé au fond pour le rachat du Lokal Autogéré de Grrenoble.

