♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://thisquietarmy.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://vichug.bandcamp.com/album/coronal-mass-ejection »}] Une soirée de musique lente. La dernière fois que THISQUIETARMY a joué à Marseille, il a neigé. Autant dire qu’après un tel été aussi caniculaire, il n’a pas fallu beaucoup hésiter avant de le reprogrammer. Guitare & drone de Montréal, précédé ce soir là de CORONAL MASS EJECTION, violon/post/drone de Marseille. Rendez-vous de 20h à 22h30 le Jeudi 20 Octobre.

Pour se mettre dans l’ambiance :

– https://thisquietarmy.bandcamp.com/

– https://vichug.bandcamp.com/album/coronal-mass-ejection

PAF : 5€ si tu peux + 1€ d’adhésion annuelle.

