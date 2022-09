BENEFIT AGRIPUNK: TRIMURTI + ODD BEAST La salle gueule, 2 octobre 2022, Marseille.

BENEFIT AGRIPUNK: TRIMURTI + ODD BEAST Dimanche 2 octobre, 21h00 La salle gueule

prix libre

BENEFIT POUR AGRIPUNK ONLUS

Association antispéciste, antifasciste, antiraciste et transféministe, refuge et espace social pour animaux et humains.

https://www.facebook.com/agripunk.it

TRIMURTI : (Psychedelic Roster Blues // IMPERIA porto Maurizio // Italie)

Envoutantes comme un enchantement, le son et les pulsations necesseraires pour faire vibrer les ames et fretiller nos cerveaux.

Trimurti est un melange magique de blues et de sonorités acides et tempos saccadés.

les bonnes vibes pour un dimanche soir

ODD BEAST (υπέροχο Stoner Punk //MARSEILLE)

ca groove, ca larsen, accords en barrets, doublés, triplés…

Si vous croyez que le stoner c’est un truc mollasson, bah non! ODD BEAST c’est de l’energie et de la passion melangés à un beat remplie de chaleur…

ελάτε, ακούστε και απολαύστε!

https://www.facebook.com/oddbeast13

https://oddbeast.bandcamp.com/releases



