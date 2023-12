WEEK-END DÉCOUVERTE SUR LA BD ENGAGÉE La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre, 14 janvier 2024, Montrevault-sur-Èvre.

La Scala propose une nouvelle édition de son week-end découverte les 13 et 14 janvier 2024 prochain sur le thème de « La BD engagée »..

Le monde de la BD est aujourd’hui foisonnant de sujets variés et passionnants. Les amateurs de BD vont se régaler avec un programme riche !

Pendant tout le week-end, une exposition sera présentée sur la BD engagée avec en particulier des planches des œuvres majeures d’Etienne Davodeau, ainsi que de nombreuses BD prêtées par la bibliothèque de Montrevault sur Evre, des dessins des enfants des écoles et des dessinateurs amateurs locaux.

Le samedi, les jeunes (à partir de 10 ans, gratuit sur inscription par mail à scala.loisirs-animations@live.fr) pourront participer à un atelier d’initiation à la BD animé par un dessinateur.

A 17h, Etienne Davodeau, auteur de BD à succès bien connu dans les Mauges (il est né à Botz en Mauges) sera présent pour nous parler de sa carrière et de ses ouvrages (parmi lesquels « Les mauvaises gens », « les Ignorants », « Le droit du sol », « Loire » sorti en octobre dernier). Cédric, libraire à la Parenthèse à Beaupreau sera également présent sur ce moment de rencontre.

Le dimanche, à 16h, un séquence coup de cœur des lecteurs ouverte à tous permettra au public de partager son coup de cœur BD du moment en 2 mn, pour donner des envies de lecture, sans aucune modération.

Puis, à 17h, le public pourra rencontrer Jean-Claude Bauer (ancien illustrateur pour France 2 et coauteur de la BD la « Route du rat » sur Klaus Barbie dont il a suivi le procès) et les organisateurs du festival de la BD engagée du May sur Evre.

Ce week-end sera sans nul doute une découverte formidable sur le 9ème art avec des dessinateurs passionnants et prêts à partager leur passion !

Entrée libre, salle l’Escale à la Salle et Chapelle Aubry, samedi 13 janvier de 14h30 à 19h, dimanche 14 janvier de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Programme détaillé sur www.facebook.com/SCALA.Association.

