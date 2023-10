VEILLEE POETIQUE AU MALZIEU la salle des mariages du Malzieu-ville Le Malzieu-Ville, 26 octobre 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Festival Sources Poétiques – Veillée poétique au Malzieu

Artiste(s)/Compagnie(s) accueillis: Le Festival Sources Poétiques propose une Veillée Poétique, à la mairie du Malzieu-ville le jeudi 26 octobre à 20h. Animée par plusieurs poètes et a….

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

la salle des mariages du Malzieu-ville

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



Festival Sources Poétiques ? Poetic Vigil in Le Malzieu

Hosted artist(s)/Company(ies): The Sources Poétiques Festival proposes a Poetic Vigil, at the town hall of Le Malzieu-ville on Thursday October 26 at 8pm. Hosted by several poets and a…

Festival Sources Poétiques ? Vigilia poética en Le Malzieu

Artista(s)/Empresa(s) anfitriona(s): El Festival Sources Poétiques organiza una Vigilia Poética en el ayuntamiento de Le Malzieu el jueves 26 de octubre a las 20.00 horas. Acogida por numerosos poetas y artistas, la…

Festival Sources Poétiques ? Poetische Nachtwache in Le Malzieu

Aufgenommene(r) Künstler/Kompanie: Das Festival Sources Poétiques bietet am Donnerstag, den 26. Oktober um 20 Uhr im Rathaus von Le Malzieu-ville eine Poetische Nachtwache an. Die Veranstaltung wird von mehreren Dichterinnen und Dichtern sowie…

